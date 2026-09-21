The APU was advised to follow the example of the Houthis in attacks on Russian oil pipelines

In Ukraine, they are disappointed that attacks on Russian infrastructure do not stop oil exports, and in a situation with painful strikes on refineries, the country was able to maintain a fragile balance.
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