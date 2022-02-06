Как (и зачем) быстро разрядить аккумулятор на смартфоне

Фото: DepositphotosБыстрая разрядка батареи смартфона может пригодиться вам в нескольких случаях.Самый частый пример — когда информация об уровне заряда аккумулятора перестает соответствовать действительности, и необходимо произвести ее калибровку.
Фото: DepositphotosБыстрая разрядка батареи смартфона может пригодиться вам в нескольких случаях.Самый частый пример — когда информация об уровне заряда аккумулятора перестает соответствовать действительности, и необходимо произвести ее калибровку.
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