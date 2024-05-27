В 1-ю корзину ЛЧ вошли «Сити», «Бавария», «Реал», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Интер», «Дортмунд», «Лейпциг» и «Барса». Будет 4 корзины по 9 клубов

В предстоящем розыгрыше, в отличие от предыдущих сезонов, не будет группового турнира. Вместо этого 36 команд сыграют в рамках так называемого лигового этапа, и каждая команда сыграет с восемью другими по швейцарской системе (как в шахматах).
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