В Минобороны заявили о существенных потерях ВСУ из-за ударных дронов

ТАСС/Алексей Коновалов Тяжелые потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) обоснованы в том числе использованием российскими войсками ударных беспилотников, доложил главе Минобороны России Сергею Шойгу начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким.
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