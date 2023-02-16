Мик Шумахер рассказал об интересе со стороны команд «Ф-1»: «Увидим в ближайшие месяцы»

Мик Шумахер рассчитывает на возвращение в «Формулу-1» в 2024 году. Шумахер покинул «Хаас» и программу «Феррари» по окончании сезона-2022 и стал резервным пилотом «Мерседеса».
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