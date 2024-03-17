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Путин заявил, что был согласен обменять находящегося в колонии Навального*

Путин заявил, что был согласен обменять находящегося в колонии Навального*

Его смерть он назвал печальным событием. Владимир Путин прокомментировал смерть в колонии Алексея Навального (*внесен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности) во время общения с прессой в своем предвыборном штабе.

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