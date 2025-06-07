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  • Maxim
    Все - по Гоголю.. Диканька..Обмен не состоялся
  • Александр Почекунин
    Обмен не состоялся
  • Nata
    Они и живыми ему не нужны были, иначе не послал бы умирать, а уж мертвыми тем более.Обмен не состоялся

Шесть тысяч убитых за нацизм украинцев не нужны! Зеленский отказался от обмена телами

Шесть тысяч убитых за нацизм украинцев не нужны! Зеленский отказался от обмена телами

У пана отамана нет золотого запаса. Классика.И поэтому его карманная Верховная Зрада срочно приняла законопроект, что на украине пропавших без вести в результате конфликта будут признавать погибшими только через два года после его окончания.

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