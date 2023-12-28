Российско-турецкие отношения: ветра Атлантики на берегах Босфора

Зачем Ахмед Давутоглу заявил о своём участии в президентских выборах, которые должны пройти через пять лет? Многие из тех, кто внимательно наблюдал за «Прямой линией» Президента России Владимира Путина, наверняка обратили внимание на её «турецкий» сюжет.