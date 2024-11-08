Техника и живая сила ВСУ под огнем российской артиллерии. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты и живую силу ВСУ.
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