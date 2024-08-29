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Спички - не игрушка

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"Союзники" России заглотили наживку Сороса: Всплеск агрессии против русских предрёк член СПЧ

"Союзники" России заглотили наживку Сороса: Всплеск агрессии против русских предрёк член СПЧ

M. Popow/Globallookpress "Союзники" России заглотили наживку Джорджа Сороса. Всплеск агрессии против русских людей предрёк член СПЧ Кирилл Кабанов.

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