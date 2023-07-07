macs Mike

США/Британия поставляли НАТО безделушки для создания мечтаний славянам УКРАИНЫ, пожелания долларов и легкой миграции в гламурные США, Порабощение славян в Украине, Победа или поражение Украины будут обязаны Западу только тем, что они будут порабощены. Богатыми будут только Зеленский и его друзья.