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«Он сказал „нет“» — Зеленский пожаловался, что Болгария отказала ему в оружии

«Он сказал „нет“» — Зеленский пожаловался, что Болгария отказала ему в оружии

Болгария не собирается поставлять вооружение Украине. Об этом сообщил глава Незалежной Владимир Зеленский на пресс-конференции в Софии.

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Комментарии
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macs Mike
США/Британия поставляли НАТО безделушки для создания мечтаний славянам УКРАИНЫ, пожелания долларов и легкой миграции в гламурные США, Порабощение славян в Украине, Победа или поражение Украины будут обязаны Западу только тем, что они будут порабощены. Богатыми будут только Зеленский и его друзья.
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