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Журнал «Профиль»

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Золотая осень в Москве закончится: прогноз погоды на выходные и следующую неделю

Золотая осень в Москве закончится: прогноз погоды на выходные и следующую неделю

В выходные, 10 и 11 октября, в столичном регионе будет теплее климатической нормы. В середине следующей недели похолодает – на смену золотой осени придет глубокая.

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