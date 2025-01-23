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Царьград

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Изъять землю у русских с 1 марта: Юрист назвала случаи, когда это возможно

Изъять землю у русских с 1 марта: Юрист назвала случаи, когда это возможно

По словам Нигматуллиной, у граждан России смогут забрать землю даже без прокуроровВ марте этого года в России вступит в силу закон, благодаря которому органы местного самоуправления смогут, минуя прокуратуру, изымать у граждан земельные участки.

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
При чем здесь многодетные семьи и участники СВО ? Этот порядок по изъятию бесхозных участков надо было установить гораздо раньше. И тогда бы не было СЕГОДНЯ этих бесхозных участков.
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21 час.

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