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Отказ Пугачевой, муж-каскадер и лазерный уровень в подарок: как живет Катерина Шпица, ставшая мамой во второй раз

Отказ Пугачевой, муж-каскадер и лазерный уровень в подарок: как живет Катерина Шпица, ставшая мамой во второй раз

В мае 2026 года актриса Катерина Шпица во второй раз стала мамой — у нее родился сын Богдан. Почти сразу после родов она вернулась к работе: сейчас актриса снимается в шестом сезоне сериала «Полярный» вместе с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным, Яном Цапником, Ингой Оболдиной и Кариной Разумовской.

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