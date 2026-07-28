Отказ Пугачевой, муж-каскадер и лазерный уровень в подарок: как живет Катерина Шпица, ставшая мамой во второй раз

В мае 2026 года актриса Катерина Шпица во второй раз стала мамой — у нее родился сын Богдан. Почти сразу после родов она вернулась к работе: сейчас актриса снимается в шестом сезоне сериала «Полярный» вместе с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным, Яном Цапником, Ингой Оболдиной и Кариной Разумовской.