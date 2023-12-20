В США захотели ввести всеобъемлющие санкции против российского энергосектора

Группа членов Палаты представителей США направила письмо советнику президента по нацбезопасности Джейку Салливану, в котором заявила, что политика ограничения предельной цены на российскую нефть неэффективна.
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