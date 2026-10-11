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Над Россией за ночь сбили 479 беспилотников ВСУ

Над Россией за ночь сбили 479 беспилотников ВСУ

Минувшей ночью средства противоздушной обороны перехватили и уничтожили 479 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России.

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