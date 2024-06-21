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Прокуратура заинтересовалась петербуржцем, свесившим из окна двухлетнего ребенка

Прокуратура заинтересовалась петербуржцем, свесившим из окна двухлетнего ребенка

В надзорном ведомстве начали проверку по факту инцидента. Прокуратура Невского района Северной столицы организовала проверку после сообщения о том, что петербуржец избил и свесил из окна двухлетнюю девочку своей сожительницы.

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