Прокуратура заинтересовалась петербуржцем, свесившим из окна двухлетнего ребенка

В надзорном ведомстве начали проверку по факту инцидента. Прокуратура Невского района Северной столицы организовала проверку после сообщения о том, что петербуржец избил и свесил из окна двухлетнюю девочку своей сожительницы.
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