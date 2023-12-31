Политнавигатор Представители Чехии «малодушно уклонились» от участия в заседании Совбеза ООН, созванного Россией после удара ВСУ по центру Белгорода кассетными боеприпасами, выпущенными РСЗО Vampire чешского производства.
Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину
Комментарии
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леонид рыбаков
Да у европейцев давно есть план как поделить Россию А так власть чиновничная продажна в месте с алигархамит вот они и ринулись .А бабла столько вложили а вернуть то надо и не по любви а по любому тем более в нутри страны ждунов то предателей не мерено . У них что не день то голые праздники кооперативы закрытые вечеринки подохнут россияне на войне а у них рабочая сила уже завезена пути доставки отлажены .Кому война а кому мать родная .
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10 час.
Рахимулла Алеев
Запад утопил уже два наших корабля , если считать подводную лодку "КУРСК" , а мы всё мычим и не телимся , опять будем ждать красную черту ?
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9 час.
ВТ
Врам Тавризов
Странная логика у западников - «ни одного украинского солдата на территории РФ нет» А диверы Укры туристы? Заблудились и жарили шашлык? Или приехали на охоту и случайно вместо кабана застрелили наших людей? И не один раз приезжали на модный тур в РФ? И в оплату тура входила охота на жителей РФ? А теперь о главном Что, оружие Укры (снаряды, ракеты и тп) САМО прибежало в РФ)? Каждая посылка в мире имеет отправителя Вот и каждый боевой снаряд имеет отправителя - военнослужащий Укры или наёмник, и стрелял он с земли Укры, а не из Африки Небензя мог так кое/что ответить особоодаренным западникам в ООН
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7 час.
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