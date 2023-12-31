Великобритания и США в ООН отрицают вину за удар по Белгороду: Продолжим поддерживать Украину

леонид рыбаков Да у европейцев давно есть план как поделить Россию А так власть чиновничная продажна в месте с алигархамит вот они и ринулись .А бабла столько вложили а вернуть то надо и не по любви а по любому тем более в нутри страны ждунов то предателей не мерено . У них что не день то голые праздники кооперативы закрытые вечеринки подохнут россияне на войне а у них рабочая сила уже завезена пути доставки отлажены .Кому война а кому мать родная .

Рахимулла Алеев Запад утопил уже два наших корабля , если считать подводную лодку "КУРСК" , а мы всё мычим и не телимся , опять будем ждать красную черту ?