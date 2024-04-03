Что провоцирует развитие аутизма у ребёнка, рассказали в Севастополе

Сейчас в России проходит неделя распространения информации об аутизме. Врачи отмечают, что выявляемость этого расстройства значительно выросла благодаря увеличению числа узких специалистов и методикам диагностирования болезни.
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