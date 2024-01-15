Бездомные псы разорили автодилера на 30 миллионов рублей

Могут ли бродячие собаки стать причиной миллионного ущерба? Как оказалось, могут и ущерб это может составить несколько десятков миллионов рублей! Охрана и администрация автосалона G Motors в Техасе после слежки, которая продолжалась несколько … .
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