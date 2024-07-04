Путин выразил уверенность в укреплении отношений между РФ и Ираном

РИА Новости/Сергей Савостьянов Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Россией и Ираном вне зависимости от того, кто одержит победу на президентских выборах в этой стране.
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