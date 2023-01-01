Гвардиола после 1:1 с «Эвертоном»: «Судьи нарушают ритм. Это стратегия соперника, тяжело, когда девять человек сзади»

Пеп Гвардиола посетовал, что судьи матча с «Эвертоном» нарушали ритм игры. «Манчестер Сити» не смог победить ливерпульскую команду в матче 18-го тура Премьер-лиги (1:1).
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