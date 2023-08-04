Жара станет нормой: Климатолог предсказал дальнейшее повышение температуры на Земле

Аномальная жара может стать нормой для тех стран, где раньше такого вообще не было.Климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин Жак заявил, что аномально жаркие погодные условия могут в скором времени стать нормой для всего мира.
Аномальная жара может стать нормой для тех стран, где раньше такого вообще не было.Климатолог и профессор Университета Консепсьона в Чили Мартин Жак заявил, что аномально жаркие погодные условия могут в скором времени стать нормой для всего мира.
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