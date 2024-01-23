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Открыт прием заявок на участие в творческих сменах для детских оркестров

Открыт прием заявок на участие в творческих сменах для детских оркестров

Ассоциация «Духовое общество имени Валерия Халилова» объявила о начале приема заявок на участие в творческих сменах для детских оркестров духовых и ударных инструментов, передает пресс-служба Министерства культуры России.

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