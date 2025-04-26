Олег Царёв: Последние новости вокруг переговоров по Украине:

Последние новости вокруг переговоров по Украине: Трамп написал, что сегодня в Риме, куда съезжаются главы многих государств на похороны Папы Римского, состоятся переговоры по Украине:«Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной.
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