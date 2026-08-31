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УтроNews

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В Венгрии мужчина угнал самолёт и направился к АЭС «Пакш», его перехватили истребители

В Венгрии мужчина угнал самолёт и направился к АЭС «Пакш», его перехватили истребители

Самолёт приземлился в поле, после чего мужчину задержали. По данным полиции, он был пьян. Подробности о мотивах и обстоятельствах инцидента не раскрываются.

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