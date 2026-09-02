Венгрия отказалась поддержать ускоренное вступление Украины в Евросоюз

Omar Havana/AP/TASS Венгрия не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом 2 сентября заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр во встречи с председателем Евросовета Антониу Коштой.
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