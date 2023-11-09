Минцифры и ФАС отказались обязывать операторов связи согласовывать повышение тарифов с клиентами

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступили против инициативы депутатов Госдумы, которые хотели обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с клиентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на услуги связи за предыдущий год.
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