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Акция "Синий платочек" прошла в Запорожской области

Жители Запорожской области присоединились к Всероссийской акции "Синий платочек победы", которую инициировал благотворительный фонд "Русская земля" в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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