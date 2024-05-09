Акция "Синий платочек" прошла в Запорожской области

Жители Запорожской области присоединились к Всероссийской акции "Синий платочек победы", которую инициировал благотворительный фонд "Русская земля" в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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