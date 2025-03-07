Таблетка элементов: «Между нами химия» стартовала онлайн

Первые два эпизода сериала «Между нами химия» вышли на Wink 6 марта. Хотя сюжет построен на борьбе матери-одиночки с раком, авторы шоу выбрали жанр комедии, и на московской премьере в зале не утихал смех.
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