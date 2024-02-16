В Гидрометцентре назвали нынешнюю зиму самой снежной за последние десятилетия. Нормальной погоды, которая соответствует климату, в этом сезоне очень мало, заявил научный руководитель учреждения Роман Вильфанд.
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