В Смоленской области начали расширять оздоровительный центр «Голоёвка»

Для отдыха юных смолян возведут ещё два жилых корпуса К строительству двух новых корпусов оздоровительного центра «Голоёвка» приступили в Смоленской области - благодаря этому до конца года в учреждении смогут отдохнуть ещё 100 ребят.
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