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Петербургский дневник

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Михаил Пиотровский рассказал о возможном открытии музея в здании Биржи

Михаил Пиотровский рассказал о возможном открытии музея в здании Биржи

В Петербурге могут увековечить память Александра Невского Генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский высказал предположение о создании в здании Биржи музея Александра Невского.

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