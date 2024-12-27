Михаил Пиотровский рассказал о возможном открытии музея в здании Биржи

В Петербурге могут увековечить память Александра Невского Генеральный директор Государственного Эрмитажа, академик РАН Михаил Пиотровский высказал предположение о создании в здании Биржи музея Александра Невского.
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