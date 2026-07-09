НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

190 подписчиков

Советник президента РФ Кобяков: «Решение МОК ускорит возвращение российских атлетов в мировой спорт. Но эта работа требует времени и усилий»

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума «Россия — спортивная держава» Антон Кобяков прокомментировал Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России (ОКР).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии