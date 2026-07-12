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Беллингем о недовольстве Тухеля игрой Англии с Норвегией: «Ну и ладно. Это был очень тяжелый матч, ребята выложились по полной»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем отреагировал на слова главного тренера Томаса Тухеля, раскритиковавшего игру команды в матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026.

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