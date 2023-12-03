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Кристина Резцова: «Вчера немного разозлилась на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию. Сегодня с самого утра знала, что это мой день»

«Очень рада и счастлива, что сегодня все получилось. Вчера немного разозлилась сама на себя из‑за случившегося, но потом отпустила ситуацию, забыла вчерашний день и выходила со свежей головой.

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