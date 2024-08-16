Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Ирина приехала на дачу и обнаружила, что соседи растопили её баню и собрали её помидоры в своё ведро

Ирина приехала на дачу и обнаружила, что соседи растопили её баню и собрали её помидоры в своё ведро

Ирина изначально не планировала ехать на дачу в эти выходные. Но в прошлое воскресенье она в спешке забыла в домике книгу, а в ней оказались билеты на спектакль, который должен был состояться на следующий день.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Молодец Ирина! Находчивая и креативная!
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11 час.
Дмитрий Боев
Хорошо так кончилось. А могли в том же духе: осиновым колом или серебряной пулей...
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6 час.

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