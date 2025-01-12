Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута.
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