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Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута.

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