ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый вечер, Империя - вот вы уже ржете, а я совершенно серьезен. Именно эту версию продвигают по телеканалам Израиля, словно у парней там своих проблем мало.
Раиси приказал Путину избираться на пятый срок
Комментарии
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HotRS
доходы от энергоносителей принесли в бюджет России 961,7 миллиарда рублей (10,41 миллиарда долларов) по сравнению всего с 425,5 миллиарда в январе.© 961 и 425 млрд в рублях? А на сколько рухнул рубль? Почти на разницу между 961 и 425. Так давайте же обвалим рубль еще больше!!! Такие возможности открываются, что будем впереди планеты всей.
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1 час.
Александр
Вообще на выборы не пойду. Бессмысленно!
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18 мин.
alik3456 Джексон
Голосуй не голосуй , всё-равно получишь дырку от бублика...
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52 сек.
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