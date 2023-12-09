Раиси приказал Путину избираться на пятый срок

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доходы от энергоносителей принесли в бюджет России 961,7 миллиарда рублей (10,41 миллиарда долларов) по сравнению всего с 425,5 миллиарда в январе.© 961 и 425 млрд в рублях? А на сколько рухнул рубль? Почти на разницу между 961 и 425. Так давайте же обвалим рубль еще больше!!! Такие возможности открываются, что будем впереди планеты всей.