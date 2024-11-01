Трамп: я не друг РФ, потому что остановил строительство "Северного потока — 2"

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп ответил на критику в связях с Россией, заявив, что именно он будучи президентом остановил строительство российского газопровода "Северный поток - 2".
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