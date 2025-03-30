Верховный суд поставил точку в споре о коммунальных платежах за детей

Верховный суд обязал родителей оплачивать коммунальные услуги за своих детей Родители должны платить коммунальные платежи за детей до их совершеннолетия, даже если не живут вместе, говорится в определении судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии