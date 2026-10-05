Украинская власть начала верещать «караул!» – киевский политолог

Украинская власть занимается лишь озвучиванием угроз для своих граждан, тем самым дезориентируя их, что даже страшнее паники.
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