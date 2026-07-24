Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 766 подписчиков

Эксперт Рюмкина назвала БАДы самой уязвимой категорией лекарств на маркетплейсах

Эксперт Рюмкина назвала БАДы самой уязвимой категорией лекарств на маркетплейсах

Покупка лекарств, БАДов и медицинских изделий на маркетплейсах может быть сопряжена с риском приобрести подделку или получить препарат, который утратил свои свойства из-за нарушений условий хранения и транспортировки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии