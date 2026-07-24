Эксперт Рюмкина назвала БАДы самой уязвимой категорией лекарств на маркетплейсах

Покупка лекарств, БАДов и медицинских изделий на маркетплейсах может быть сопряжена с риском приобрести подделку или получить препарат, который утратил свои свойства из-за нарушений условий хранения и транспортировки.
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