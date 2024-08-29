Пьяного мотоциклиста без прав задержали в ходе погони под Иркутском

В Хомутово под Иркутском госавтоинспекторы поймали в ходе погони мотоциклиста без водительских прав. Он ехал по дороге без номеров и перевозил пассажира с нарушением правил, чем и привлек внимание правоохранителей, сообщили в ведомстве.
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