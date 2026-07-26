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Регионы России

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Владимир Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в России

Владимир Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в России

Согласно закону, суверенная ИИ-модель разрабатывается российской организацией, полностью контролируется ей на всех этапах жизненного цикла, технически воспроизводится и размещается в российских центрах обработки данных.

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