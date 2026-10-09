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Нобелевский комитет снова оставил Трампа без премии мира

Нобелевский комитет снова оставил Трампа без премии мира

Нобелевская премия мира за 2026 год снова не досталась Дональду Трампу. Согласно сообщению норвежского Нобелевского комитета, её получит бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем «Нави» Пиллэй за «усилия по продвижению мира и международного права».

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