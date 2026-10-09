Нобелевский комитет снова оставил Трампа без премии мира

Нобелевская премия мира за 2026 год снова не досталась Дональду Трампу. Согласно сообщению норвежского Нобелевского комитета, её получит бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем «Нави» Пиллэй за «усилия по продвижению мира и международного права».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
- R Под знаком ОМОНА ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым