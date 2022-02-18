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Россия и Украина сошлись в стихотворном «батле» во время заседания Совбеза ООН

Россия и Украина сошлись в стихотворном «батле» во время заседания Совбеза ООН

Нью-Йорк, 18 февраля. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кисилица во время обсуждения Минских соглашений решили выяснить отношения на словах, вспомнив строки известных стихотворений советских поэтов.

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