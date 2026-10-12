WSJ: Саудовская Аравия попросила Пакистан помочь с ПВО из-за атак хуситов

Пожар в Эр-Рияде после ракетного удара, Саудовская Аравия, 3 октября 2026 года © AP Саудовская Аравия обратилась к Пакистану за помощью из-за нехватки ракет-перехватчиков на фоне массированных ударов йеменских хуситов.