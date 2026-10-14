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Происшествия

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Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу об ударе школьницы током от турникета в Москве

Главе СК России будет представлен доклад по уголовному делу об ударе школьницы током от турникета в Москве

В эфире информационно-правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет о расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту получения семиклассницей тяжелых травм в результате поражения электрическим током при прохождении через турникет в одной из столичных школ.

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