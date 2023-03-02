Мировой ядерный паритет не может быть нарушен? Не должен быть нарушен

Российская Федерация приостанавливает своё участие в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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